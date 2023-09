In vigna a 93 anni

La vendemmia è ormai partita in tutte le aziende della Val di Magra e nei prossimi giorni inizierà la fermentazione delle uve in cantina che porterà il primo vino da tavola già a novembre e quello in bottiglia nei primi mesi del prossimo anno. Puntuale in vigna c’era anche il decano dei produttori: Ottaviano Lambruschi. Il viticoltore di Castelnuovo Magra, classe 1930, come al solito ha voluto essere presente al fianco del figlio Fabio e dei collaboratori al rito del taglio dei grappoli.