In vetrina alla mostra del cinema Inizia da Sarzana il viaggio nella “Bellezza dell’Italia minuta”

Un progetto nato da un sarzanese farà arrivare Sarzana e la sua "bellezza minuta" fino in Laguna. Andrea Camaiora, giornalista, docente universitario, consigliere di opposizione durante l’amministrazione Caleo nonché candidato a sindaco per il centro destra nel 2010 e oggi Ceo di The Skill – agenzia di comunicazione strategica - ha deciso di coinvolgere la sua città d’origine in un corto che verrà presentato a margine del Festival del Cinema di Venezia. E ieri mattina, una breve estratto del corto che il 7 settembre alle 10 verrà proiettato al padiglione della regione Veneto, è stato mostrato in anteprima alla stampa nella suggestiva cornice del teatro Impavidi, luogo in cui in presto verrà riprodotto per intero per la cittadinanza.

"E’ il quarto anno che presentiamo un corto al Lido di Venezia - ha spiegato Camaiora – e dopo aver raccontato il covid attraverso ’I bambini di Vò’, ’L’Italia unita contro la pandemia’ e ’Il buon lavoro che c’è’, abbiamo deciso di presentare La bellezza dell’Italia minuta". Un viaggio attraverso alcune magnifiche realtà che per un motivo o per l’altro meritano di essere raccontate che partirà proprio da Sarzana, città d’arte, di bellezza e artigianato che negli ultimi anni ha registrato un’impennata dei flussi turistici. Da Valentina Leporati, panificatrice gluten free e divulgatrice sui social, a Rossana Camuto, coordinatrice della Fortezza Firmafede, fino a Andrea Cerri e Daniele Passeri, direttore artistico e direttore tecnico del teatro degli Impavidi. Questi alcuni dei volti che compariranno nel corto che ha l’obiettivo di promuovere Sarzana. "Ho deciso di inserire Sarzana non soltanto per il legame con la mia città – ha proseguito Andrea Camaiora – ma perchè effettivamente negli ultimi anni è rifiorita. Ha un immagine positiva e energizzante di sé all’esterno dovuta all’innesco virtuoso tra pubblico e privato e ai grandi eventi. Dalla pandemia era partita l’idea di uscire dalle città affollate e riscoprire i borghi e le realtà con alta qualità della vita. Da qui l’idea di coinvolgerla". Un viaggio che da Sarzana porterà lo spettatore a scoprire Magliano, nel cuore della Maremma, poi a Conversano in Puglia, a Norcia che verrà analizzata da un’altra prospettiva: quella della Cobar, azienda che ha restaurato la Basilica di San Benedetto distrutta dal terremoto del 2016. Il viaggio si concluderà alla tenuta Torreglia, nel padovano, famiglia artefice del salvataggio della Cappella degli Scrovegni, patrimonio dell’umanità. "Grazie ad Andrea e all’amore che nutre per la sua città – ha commentato il sindaco –. Grazie per averci dato la possibilità di promuovere Sarzana e la sua bellezza".

Elena Sacchelli