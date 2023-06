In vetrina a Roma il programma delle manifestazioni estive

Il cartellone di eventi estivi sarzanesi è stato presentato ieri a Roma dall’assessore alla cultura Giorgio Borrini nell’ambito di una conferenza per la presentazione della stagione turistica della Costa Verde in Corsica. L’assessore ha incontrato, insieme al segretario generale di Anci Liguria, Pierluigi Vinai, una delegazione della comunità dei Comuni della Costa Verde, Dipartimento dell’Alta Corsica, guidata dal direttore Marc-Antoine Nicolai grazie all’intermediazione di Andrea Camaiora di ’The skill’. Al centro dei colloqui, introdotti da Giorgio Lainati di ’The skill’, forme di integrazione e sviluppo di marketing territoriale tra la Corsica e Sarzana, città di origine della famiglia Bonaparte. Dopo un 2022 che ha certificato nella nostra città quasi 200 mila presenze anche il 2023 è i partito nel migliore dei modi: gennaio, febbraio e marzo hanno registrato oltre 15mila presenze con una quota di stranieri di circa il 50 per cento. I turisti sono aumentati del 26,56% rispetto al 2018 e del 30,40% rispetto al 2019, con un sostanziale raddoppio (oltre il 100%) dei turisti stranieri.