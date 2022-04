In tasca dieci dosi di cocaina Arrestato dai carabinieri

L’atteggiamento nervoso di un volto noto ha insospettivo i carabinieri della compagnia di Sarzana che stavano controllando il territorio. Una volta fermato, il magrebino è stato sottoposto alla perquisizione che ha fatto ritrovare 10 dosi di cocaina, per un peso di 11 grammi, pronte per essere spacciate. Una quantità che avrebbe portato all’illecito guadagno di almeno mille euro. Il giovane si stava dirigendo verso il parco pubblico del centro sociale "Barontini" e i militari lo hanno arrestato e condotto in caserma in attesa della direttissima che si è tenuta ieri mattina in Tribunale alla Spezia. Il giudice ha convalidato l’arresto con l’applicazione del divieto di dimora. Sempre nel corso del week end di Pasqua, nel territorio di Arcola, nell’ambito dell’azione di contrasto ai reati inerenti gli stupefacenti, i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sarzana hanno colto sul fatto un altro spacciatore di origini marocchine mentre stava consegnando due dosi di hashish a due cittadini italiani. Lo straniero è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, i due acquirenti segnalati alla Prefettura come assuntori.