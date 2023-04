In scena allo Spazio Nin Il dramma “Las Angeles”

Sabato alle 21.15 al centro sociale Spazio Nin di Falcinello 29 Ordinesparso e Collettivo Ibrido portano in scena “Las Angeles. Dramma sullo spazio” scritto da Alessandro Beghini e interpretato da Giovanni Berretta e Jonathan Lazzini. L’ingresso è libero. "L’opera – spiegano gli organizzatori – è ispirata da un passo di ‘Fiesta’ di Ernest Hemingway: “Non importava che cosa fosse il mondo. Volevo soltanto sapere come viverci. Forse, se scoprivi come viverci, imparavi anche che cos’era”. Su una pagina del diario personale Amedeo scriveva: Innamorarsi di Maddalena mi ha cambiato. Ha generato in me segreti. Ha messo me da una parte il mondo dall’altra. Bisogna essere intransigenti nei sentimenti". Berretta e Lazzini tornano insieme dopo “Scintille” e “Frankestein” rappresentati al festival “Esseri. Illuminati” al Teatro Impavidi. “Scintille” verrà portato in tourné a Barcellona e in altre 5 tappe fra Liguria e Toscana con la partecipazione del cantautore Manuel Apice. Il duo, inoltre, porterà in scena una reinvenzione dell’Iliade.