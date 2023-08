In piazza si parla della Calandriniana

La rassegna si chiude e lascia spazio alle parole come da tradizione della Calandriniana. La 43^ edizione dell’evento ideato da Graziano Dagna e Giuliano Diofili che vollero portare in piazza Calandrini il "sapere" degli artisti per condividerlo con il pubblico questa sera conclude le due settimane di lavoro che ha visto impegnati Sara Antonacci, Selene Bertagnini, Gianmaria Brizzi, Vanessa Cocchetti - Covani in arte, Edi Corallo, Roberto Merlino, Stefano Russo, Michelangelo Toffetti, Hajar Maarouf. La manifestazione artistica è organizzata dal Comune di Sarzana con la collaborazione dell’associazione La Calandriniana presieduta da Lorenzo Forcieri con il contributo di Federico Galantini. E proprio organizzatori e amministratori insieme agli artisti questa sera dalle 22 saluteranno l’edizione, che ha visto la partecipazione di tanti giovani provenienti dall’Accademia di Belle Arti di Carrara, confermando l’impegno per il futuro.