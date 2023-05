In piazza Matteotti esperti a disposizione contro la ludopatia

Divertimento senza azzardo. Sabato dalle 16 alle 20 in piazza Matteotti Asl 5 e Consorzio Cometa organizzano una giornata di sensibilizzazione contro il gioco d’azzardo patologico con psicologi e esperti per ascoltare e fornire materiale per affrontare la problematica. Una giornata di riflessione e di festa per esaltare il beneficio del sano divertimento contro il vizio e per questo saranno presenti le scuole di danza Level e Mdc di Sarzana, la Urban Concept Academy di Massa, Tap di Bolano e il maestro Alessandro Pegollo di Carrara. Rifresco curato dalle pasticcerie Dolce Amaro e Gemmi.