In nome di Diego del Prato Donazione alla Niccolò V

Cronaca

Tempi duri per il commercio "In quattro anni chiuse 50 attività E non è colpa di ’quelli di prima’"

Renzo Guccinelli parla di ’senso di abbandono’ e attacca l’amministrazione Ponzanelli "Città desolatamente vuota. Nel 2007 c’erano 218 imprese del settore in più rispetto a oggi" .