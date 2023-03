In fuga dal Cile ai tempi di Pinochet Storia di Drina e degli avi migranti

La sua vera storia è diventata uno spettacolo teatrale. L’infanzia cilena di Drina Bavestrello, conosciutissima commerciante del centro storico sarzanese, la sua fuga in Italia durante il golpe a Santiago e tutte le difficoltà dell’adolescenza vissuta a Milano negli anni Settanta sono state tradotte in una una performance teatrale che, dopo le uscite a Milano durante le celebrazioni della Giornata della Memoria, venerdì sarà al teatro degli Impavidi di Sarzana.

La rappresentazione che ha come protagonista l’attrice e drammaturga Laura Laterza si intitola ’Le parole di Drina’ e al mattino sarà aperta agli studenti del Parentucelli Arzelà e dell’istituto Einaudi di Carrara per poi tornare in scena alle 21 .

Come nasce lo spettacolo?

"Per caso – spiega Drina – quando 26 anni dopo essere arrivata a Sarzana il dottor Giancarlo Mione presidente dell’associazione Voce ai diritti mi chiese se fossi venezuelana. Allora ho spiegato le mie origini cilene e le difficoltà incontrate durante il colpo di Stato di Pinochet".

Come è arrivata in Italia?

"Come rimpatriata, essendo di origini liguri, per la precisione di Santa Margherita Ligure da dove i miei avi erano partiti per il Cile. Quindi siamo stati rimpatriati a Milano nel 1975 e per l’epoca la mia presenza in una scuola era qualcosa di anomalo. Non ero sarda come qualcuno pensava e allora da straniera ero guardata con diffidenza. Ho avuto la fortuna di incontrare il professore dello scientifico Gerardo Ciffuni che ha compreso la situazione e mi ha aiutata moltissimo consegnando ani dopo quanto avevo scritto a Carola Boschetti ed è stato scelto come spettacolo teatrale".

E poi Sarzana?

"Dal 1987 come commerciante. Il dottor Mione mi ha convinto a raccontare la mia storia. Non è stato facile perchè il dolore era ancora fortissimo e infatti devo ringraziare la psicologa Elena Rognoni che nel 2013 mi ha dato una grossa mano e così è nato tutto".

Nello stesso anno della sua prima uscita pubblica all’auditorium del liceo Parentucelli Arzelà di Sarzana anche il ritorno a Santiago: "Sono stata invitata al Museo della Memoria e nell’occasione di fronte a ambasciatori di mezzo mondo parlai in pubblico della mia esperienza".

Il monologo è interpretato dall’attrice Laura Laterza con regia di Claudio Orlandini e Cinzia Brogliato e sarà presentato dal critico cinematografico Joe Denti.

Massimo Merluzzi