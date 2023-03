In discussione il nuovo bilancio

E’ iniziata nel pomeriggio di ieri e si annuncia lunga la seduta di consiglio comunale dedicata il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025. Già all’ordine del giorno una settimana fa, la discussione sul bilancio aveva dovuto essere rinviata perché mancava il parere della commissione bilancio sugli atti portati all’esame del consiglio. Mancando ormai soltanto due mesi e mezzo alle elezioni comunali – fissate per domenica 14 e lunedì 15 maggio – la dicussione sull’atto di programmazione fondamentale per l’attività amministrativa si è immediatamente trasformata nell’occasione per una serie di schermaglie tra maggioranza e opposizione in termini che talvolta travalicano anche il punto specifico degli atti che devono essere esaminati. La maggioranza ha comunque i voti per incassare il via libera alla pratica. Resta da vedere dove ’pungeranno’ le critiche delle minoranze all’operato della giunta.