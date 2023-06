In Comune manca personale Nell’organico 122 dipendenti Ma ben 24 posti sono scoperti

di Elena Sacchelli

"Denunciamo da anni la carenza di organico che ha raggiunto i minimi storici, ma nulla è stato fatto per sopperire al problema. A rimetterci non solo soltanto i cittadini, ma anche il personale stesso che si trova ad essere sommerso di lavoro e non riesce a seguire le pratiche". Parole di Beatrice Casini, capogruppo del Partito democratico che ieri, sulla scia di diverse segnalazioni che lei stessa ha ricevuto, ha presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco Cristina Ponzanelli, al presidente del consiglio Raffaella Plicanti e all’assessore al personale Luca Ponzanelli, volta a comprendere in che modo l’amministrazione intende agire per risolvere le problematiche. A dare lo spunto alla consigliera Casini per approfondire la questione è stato proprio il caso dell’Ufficio protocollo, chiuso per diversi giorni durante il mese corrente.

"Dalla metà di giugno una dipendente dell’ufficio protocollo si è infortunata e un’altra è andata in ferie quindi l’apertura dell’ufficio è stata interrotta per diversi giorni – ha spiegato –. Un’altra dipendente è stata poi spostata dall’ufficio di sua competenza, quello dedicato al personale, per sopperire alle mancanze di un altro settore e raccogliere la svariata mole di documentazione che nel corso dei giorni veniva presentata all’ente, senza però riuscire a registrare il tutto". Disagi, quelli descritti dalla capogruppo dem che, a sua detta, non sarebbero però imputabili al personale sottostimato – stando ai dati dell’ottobre dello scorso anno risultavano infatti scoperte 24 posizioni su 122 – ma alla grave mancanza nell’organizzazione delle risorse umane e della dotazione organica messa in atto dall’amministrazione Ponzanelli. E, nonostante i vari interventi che nel corso degli anni la minoranza ha avanzato proprio sul tema della mala gestione della macchina comunale, a mancare sarebbe la capacità, o la volontà, di organizzazione.

"Il Comune – ha proseguito Casini – è tenuto ad approvare il Piao (piano integrato di attività e organizzazione). Il termine per adottare questo piano che riguarda l’organizzazione dei dipendenti nei vari uffici e gli obiettivi di nuove risorse e della valorizzazione di quelle interne è il 31 gennaio di ogni anno". E ha aggiunto: "La scadenza ultima per l’adozione da parte degli enti locali era fissata per il 30 maggio 2023, considerando la proroga per l’approvazione del bilancio di previsione, ma Sarzana non ha né predisposto, né adottato il piano". Tra le conseguenze della mancata adozione del piano, alcune non sarebbero irrilevanti. Tra queste ci sarebbe infatti "l’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale o di conferire incarichi di consulenza e collaborazione".

Ed è proprio tenendo presente tutte queste considerazioni che la consigliera Beatrice Casini interroga l’amministrazione sul personale: "Per quanto tempo l’ufficio Protocollo è stato chiuso? E cosa ha determinato la sospensione del servizio? Quali provvedimenti ha adottato l’amministrazione per sopperire alle carenze? Cosa si intende fare per far si che nel breve e lungo periodo non si ripropongano situazioni di analoghe difficoltà per quanto riguarda l’ufficio Protocollo e l’ufficio personale? E perché non è stato adottato il Piao entro il termine previsto?".