In compagnia di streghe e fate In scena lo spettacolo “Melusina”

Prosegue al teatro di Sarzana la stagione di prosa ’Piccoli Impavidi’ dedicata ai bambini. Domenica alle 17 per tutti e lunedì alle 10 per le scuole va in scena ’Melusina - Di fate e di streghe’, regia e drammaturgia di Katiuscia Favilli, dramaturgia di scena di Giulio Sonno, in scena Cristina Abati, Angela Antonini, Matteo Bennici, Siani Bruchi. Sarà un appuntamento “fatato” dedicato a tutta la famiglia, per festeggiare insieme il Carnevale e il “mondo capovolto” e immergersi nel mondo delle fiabe più antiche, tra archetipi femminili e tradizioni del Mediterraneo, in compagnia di streghe, fate e paesaggi incantati. E’ gradita la maschera in stile “mondo delle fiabe” per assistere allo spettacolo adatto dai 7 anni. Ingresso 5 euro bambini, 8 euro adulti. Info al numero 346 4026006 anche attraverso Whatsapp.