In campagna elettorale Sarzana Comune capofila "Deve riprendersi il ruolo"

Sarzana, quanto ci manchi. La dichiarazione di affetto non arriva da un candidato sindaco in corsa alle prossime amministrative ma da un primo cittadino che tra un anno concluderà il suo secondo mandato. Daniele Montebello sindaco di Castelnuovo Magra è arrivato a dare manforte a Renzo Guccinelli partecipando all’ultimo appuntamento del ciclo "Sarzana Insieme" organizzato alla sala della Repubblica, voluto dal candidato di centro sinistra per raccogliere idee e spunti da inserire nel programma elettorale. La serata, rimandata rispetto alla data precedentemente fissata, avrebbe dovuto coinvolgere altri sindaci ma impegni personali sopraggiunti hanno impedito a Paola Sisti, Umberto Galazzo, Monica Paganini, Alessandro Silvestri di presenziare.

La necessità ribadita da Guccinelli di riportare Sarzana al ruolo di capofila della Val di Magra puntando su politiche sovracomunali, condivise e unitarie è stata supportata con grande passione da Daniele Montebello. "Lo dico da amministratore di un piccolo Comune – ha spiegato – e credo di rappresentare anche il pensiero di Ameglia, Luni, Santo Stefano Magra e Arcola. Sarzana ci è mancata tanto in questi anni perchè comunque il ruolo di leader di una città ha un peso ben speriore a quello di un altro ente. A volte i rapporti sono stati anche burrascosi, spesso sbagliando ci siamo anche contrapposti con il capoluogo Spezia, ma comunque sempre nello spirito della valorizzazione della vallata e non dell’interesse del singolo territorio. C’è una fotografia che mi porto dietro e che spiega perfettamente il cambio di rotta. Alla manifestazione a difesa dell’ospedale San Bartolomeo dell’ottobre 2021 in prima fila c’erano i sindaci di tutta la vallata, mancava soltanto Sarzana".

Un’altra frecciata Montebello l’ha indirizzata alla Regione. "Il fondo strategico – conclude – viene distribuito direttamente dalla Regione. Negli ultimi anni Castelnuovo Magra ha ricevuto zero euro, il Comune di Sarzana non riesco neppure a contare la somma". Nella serata conclusiva dei 4 appuntamenti hanno voluto ricordare la solidità di progetti poi tramontati come i collegamenti ferroviari tra Sarzana e le Cinque Terre con fermate a Arcola, Vezzano oltre a Cà dei Boschetti e Spezia, anche Enrico Vesco ex assessore regionale nella stessa giunta di Renzo Guccinelli e Maurizio Giacomelli ex vice presidente della Provincia della Spezia.

Massimo Merluzzi