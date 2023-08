'In Cammino' a Castelnuovo Magra: Alla scoperta del borgo antico

Torna nel fine settimana la rassegna "In Cammino" organizzata dalla associazione delle guide turistiche liguri sezione della Spezia in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Magra. Il quarto appuntamento è in programma sabato alle 18 nel borgo collinare castelnovese con il titolo "Camminare nella bellezza di un borgo schivo ed elegante", sarà incentrato sulla bellezza del paese, data dalla suoi caratteristici vicoli, passaggi nascosti e giardini segreti. Camminando per le viette partendo da piazza Querciola si scoprirà la storia del borgo e grazie alla collaborazione dei residenti si potranno scoprire le bellezze nascoste nei portoni e giardini che per l’occasione verranno aperti al visitatori. Il percorso, della durata di circa 2 ore, è gratuito e adatto a tutti ma occorre la prenotazione inviando una mai all’indirizzo: [email protected]