In arrivo 19 telecamere entro la fine dell’anno Bus turistici ’incivili’ Passa la linea dura

di Roberta Della Maggesa

Viso sereno, modi gentili, voce pacata. La tempesta perfetta scatenata dal ’concorrente’ Emanuele Moretti ha rischiato di far traballare la poltrona di comandante della polizia municipale della Spezia. Poltrona occupata, su incarico diretto del sindaco, da Francesco Bertoneri. Ma l’ultima sentenza emessa dal Consiglio di Stato, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di esecuzione forzata della procedura di mobilità pretesa dal ricorrente, sicuramente ha disteso anche le piccole rughe di espressione. Lui, il comandante, sorride serafico: "Sono sempre stato tranquillo. Le conoscenze giuridiche maturate in 26 anni di attività erano più che sufficienti a rassicurarmi sulla bontà delle procedure seguite dall’amministrazione. Continuerò a fare il mio lavoro con lo stesso spirito di servizio di sempre".

Comandante, nei giorni scorsi abbiamo dato notizia dell’entrata in funzione del nuovo telelaser. Come sarà impiegato?

"Si tratta di una strumentazione moderna ed efficiente, che migliora le performance garantite dall’apparecchiatura in uso fino a poche settimane fa: permette infatti l’individuazione di un veicolo in avvicinamento già a distanza di un chilometro e 200 metri e, soprattutto, consente, grazie a una sofisticata tecnologia a infrarossi, di girare filmati e ottenere immagini, fisse e in movimento, anche di notte".

Si tratta di un apparecchio mobile, giusto?

"Esatto. Un apparecchio per l’impiego del quale il codice della strada prevede l’obbligo di contestazione immediata: un vincolo al quale il nostro comando si attiene scrupolosamente. l’obiettivo, infatti, non è vessare l’automobilista, ma prevenire incidenti e garantire adeguati livelli di sicurezza stradale. Non a caso nella temporanea installazione di dispositivi mobili come il telelaser ci basiamo quasi esclusivamente sulla buona volontà dei cittadini che segnalano le arterie soggette a sistematici sforamenti del limite di velocità: in pole position abbiamo via Sarzana, via Michele Rossi, viale Italia e via delle 5 Terre".

Altre novità all’orizzonte, per quanto riguarda l’impiego delle più avanzate tecnologie?

"Si continua con l’implementazione del sistema di videosorveglianza: attualmente abbiamo in servizio circa 200 telecamere, gestite dal comando di polizia municipale ma a disposizione, per scopi investigativi, anche di carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza. Entro la fine dell’anno entreranno in funzione altri 19 impianti. E sarà potenziata anche la rete di dispositivi per la lettura delle targhe posti a controllo dei principali varchi di accesso alla città: sono già operativi quelli di via Carducci, viale Fieschi, viale San Bartolomeo e, in tempi più recenti, quello di piazzale Ferro e del Felettino. A breve sarà attivato un impianto anche sulla salita del Termo".

L’arrivo dell’estate è sinonimo di super lavoro per gli agenti della municipale. Come vi state attrezzando?

"Il grosso delle energie sarà dirottato, anche quest’anno, sul controllo della movida. L’obiettivo è garantire il rispetto di un principio di civile convivenza tra residenti e gestori delle attività economiche, così come esso è andato declinandosi nelle pieghe della legge e delle ordinanze comunali. Siamo però fiduciosi. In questi mesi non abbiamo mai mollato la presa e grazie anche alla collaborazione dei cittadini e alla disponibilità di pattuglie in divisa appiedate, siamo certi che l’effetto deterrenza sarà garantito, non soltanto rispetto a profili di disturbo della quiete pubblica, ma anche contro possibili atti di vandalismo o episodi di spaccio".

È iniziata la stagione dei grossi flussi turistici. Quanto vi impegna garantire, anche su questo fronte, il rispetto delle regole?

"Il nostro impegno è teso soprattutto a fornire un adeguato livello di sicurezza nella circolazione stradale. Certo, i conducenti dei bus turistici non sempre brillano per rigoroso spirito di adattamento. Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le segnalazioni di mezzi che non solo parcheggiano in doppia fila nell’area riservata lungo viale Italia, ma transitano anche in zone vietate, soprattutto in via Fiume e nel piazzale della stazione".