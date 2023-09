Imu e Tari arretrate e mai pagate. Evasione superiore al preventivato, avvisi per oltre 4,4 milioni di euro

Arcola (La Spezia), 14 settembre 2023 – Il problema della notevole dimensione e della necessità, dunque, di potenziare l’azione finalizzata al recupero dell’evasione fiscale era stato posto con forza a marzo, in occasione dell’approvazione, in consiglio comunale, del bilancio di previsione presentato dall’assessore e vicesindaco Gianluca Tinfena. Fissando un obbiettivo preciso: recuperare, nel corso del 2023, circa 4 milioni di euro di tributi locali non riscossi. Una somma importante per il Comune che ha poco più di 10 mila abitanti. E un obbiettivo ambizioso al momento non ancora raggiunto ma al quale si continua a lavorare, avendo affidato sin dal settembre del 2022 alla società in house Spezia risorse il servizio di accertamento e riscossione di Imu e Tari, la gestione delle riscossioni e delle pratiche inerenti le concessioni relative ai servizi cimiteriali e la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali.

Ebbene, pochi giorni fa Spezia risorse ha trasmesso all’ufficio bilancio del Comune – che ne ha preso atto attraverso una determinazione di accertamento di entrata del dirigente – i numeri emersi dall’attività svolta in questi mesi su Imu e Tari arretrate, attraverso l’emissione di avvisi di accertamento notificati ai contribuenti ai quali si contesta l’inadempienza. Per l’Imu relativa agli anni dal 2018 al 2021 sono stati emessi 3030 atti per un totale di 2.080.979 euro che si punta a far entrare nelle casse comunali; per la Tari, in particolare per le omesse denunce relative agli anni dal 2017 al 2023, Spezia Risorse ha emesso 352 atti per un totale di 2.336.824 euro. Un totale di ben 4 miliioni e 417.803 euro in (presunta) entrata che l’amministrazione imputa contabilmente all’esercizio corrente, in forza del fatto che la scadenza per la riscossione del tributo è prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto.

Sono cifre addirittura superiori a quelle ipotizzate a marzo in sede di approvazione del bilancio di previsione. Per quanto riguarda l’arretrato Imu degli anni dal 2018 al 2021 si era ipotizzato un totale di un milione e 990 mila euro; per quanto riguarda la Tari, la stima era di una possibile emissione di avvisi di accertamento per un milione e 910 mila euro. Nel bilancio di previsione è segnata per il 2023 una previsione di incasso di circa 2,9 milioni per l’Imu e 2,34 milioni per la Tari, cifre comprensive della stima del recupero degli arretrati. A questo punto, viste le somme totali degli avvisi di accertamento emanati per il pregresso, le cifre a bilancio potrebbero essere riviste al rialzo.