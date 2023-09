Imu non pagata. Scattano gli avvisi

L’amministrazione comunale di Luni intende procedere all’incasso dell’Imu, l’Imposta municipale unica, relativa all’anno 2020 che sia stata non pagata o pagata soltanto in parte dai contribuenti. Gli avvisi di accertamento con immedita efficacia esecutiva per i quali è stato avviato l’iter di notifica sono in tutto 611 e sono stati elaborati dalla società concessionaria del servizio per conto del Comune, la Spezia Risorse spa. Si tratta, appunto, di omesso o parziale versamento della tassa per una cifra totale che l’amministrazione conta di introitare di 344.402 euro, cifra comprensiva di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica. Nel dettaglio, la somma relativa al tributo è accertata per un importo di 261.399 euro e quella relativa alle sanzioni e agli interessi per un

importo di 83.003 euro.