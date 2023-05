Imu e Tari in consiglio

Sarà un consiglio comunale fiume con ben 27 punti all’ordine del giorno quello convocato a Santo Stefano Magra mercoledì 31 maggio alle 14.30. Davvero tantissimi i temi di stretta attualità per i quali sono state richieste risposte alla sindaca Paola Sisti e discussioni in aula. Si parlerà del bilancio di previsione 2022-2025, delle aliquote di Imu e Tari ma anche della posizione ancora pendente dell’ente sul ricorso al Tar del Lazio presentato contro il finanziamento ministeriale nell’ambito dei fondi del Pnrr per la realizzazione dell’impianto biodigestore di Saliceti, della situazione nell’area retroportale e quella degli impianti sportivi comunali. L’assise è convocato nella sala ex calibratura "Piero Pozzoli" della ceramica Vaccari di Ponzano e potrà essere seguito anche in diretta streaming attraverso il sito internet del Comune di Santo Stefano Magra. E proprio sul tema della visione on-line e registrazione il consigliere Emanuele Cucchi ha presentato una mozione.