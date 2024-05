Imprenditore, filantropo e autore: "Anche qua c’è chi soffre la fame"

Un incontro avvenuto tanti anni fa, quando una volontaria entrò nei cancelli dell’azienda di Marco Vezzi, la Poliartigiana (che lavora merluzzo essiccato, lo stoccafisso, e salato, il baccalà), e parcheggiò aprendo il portellone del bagagliaio. Un’immagine che a Vezzi rimase impressa, quell’auto aperta, con una signora che evidentemente aveva bisogno di qualcosa, ma non per sé. Era una volontaria dell’associazione “Buon mercato” che si occupa di persone che non hanno dimora e che non hanno possibilità di condurre una vita dignitosa, neanche di alimentarsi. La volontaria cercava le eccedenze, qualcosa per poter sfamare chi non sa come cibarsi. Marco Vezzi da allora non ha mai finito di mettersi a disposizione dell’associazione, non solo di questa, “Buon mercato”, presieduta da Eloisa Guerrizio. Già da prima lo faceva per l’associazione “Una vita per giocare”, partecipando anche come volontario.

Ma il grande cuore di un imprenditore che ha creato un’attività unica nel territorio nazionale, e l’ha creata ad Arcola, dando posti di lavoro, non ha ancora nessun limite: ama scrivere, ha pubblicato libri, l’ultimo presentato giovedì sera nella saletta della Poliartigiana “Gordon e il grande cerchio della vita”, che segue il precedente “Interconnessioni”, tutti scritti per donare il ricavato alle due associazioni. Ad ascoltare Vezzi, un imprenditore particolare, a cui piace sorridere ed accogliere amorevolmente, molti intervenuti che hanno ammirato le azioni condotte dall’industriale e dalla sua famiglia: la sorella, psicologia, aiuta i ragazzi in difficoltà a Prato, senza mai interrompere il sostegno ogni giorno.

"C’è chi fa e chi potrebbe fare – ha detto Vezzi – meglio parlare di chi fa. Ricordo di aver visto in un tg a Natale su 4500 persone in fila a chiedere da mangiare a Milano: per me questo è insopportabile. Questa serata è uno dei tasselli di un percorso fatto di persone che sono entrate in relazione, appunto in interconnessione per fare qualcosa di importante". E lo dimostra con i fatti. Alla fine della serata Vezzi ha consegnato il ricavato della raccolta fondi del mese di aprile per sostenere le attività delle associazioni.

Eloisa Guerrizio di “Buon mercato” che opera su Spezia e su Sarzana ha ricordato che proprio a Spezia ci sono ben cento persone senza fissa dimora e che la situazione sta peggiorando.

Cristina Guala