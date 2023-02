Importuna i clienti della discoteca e insulta e ferisce un carabiniere

Una notte agitata e violenta per un marocchino che dopo aver importunato i clienti all’esterno di una discoteca sulla Variante Aurelia ha anche aggredito i carabinieri intervenuti per riportare la calma. Un militare della compagnia di Sarzana è stato però colpito ed ha dovuto far ricorso alle visite del pronto soccorso per essere medicato a causa delle lesioni riportate e giudicate guaribili in 15 giorni. Il trentenne è già stato processato ieri per direttissima in Tribunale alla Spezia. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del carcere. I carabinieri sono stati allertati l’altra notte per calmare un marocchino di 35 anni, in Italia senza fissa dimora nullafacente e già noto alle forze dell’ordine, ma l’intervento non è stato per nulla semplice.

L’uomo non si è infatti limitato a insultare e minacciare gli operatori ma si è scagliato contro uno dei due colpendolo e provocandogli lesioni. Non senza fatica comunque i carabinieri sono riusciti a arrestarlo e condurlo prima in caserma e successivamente in ospedale per cercare di calmare la sua foga e condotta violenta. Al San Bartolomeo ha trascorso la notte piantonato dai militari in attesa della direttissima. Deve rispondere dell’accusa di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.