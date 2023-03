Impianto sportivo Bando per gestirlo

Una volta terminati gli interventi di messa in sicurezza dell’impianto sportivo il Comune di Luni prodisporrà il bando per l’assegnazione della struttura "Lino Parodi" in località Gaggio. In questi giorni l’ente sta affidando a diverse ditte esterne gli incarichi necessari al ripristino e la messa in sicurezza degli impianti elettrici, idrici, antincendio e tutte le altre carenze che l’ufficio tecnico comunale ha riscontrato dopo essere tornato in possesso della struttura. L’impianto dedicato al calcio era stato dato in gestione, attraverso un bando di gara, a una cordata di società del territorio che a un anno dalla scadenza contrattuale ha però rinunciato all’incarico anticipando la consegna del mandato. L’ente intanto dovà assicurare oltre alla messa in sicurezza anche la manutenzione ordinaria in attesa del riaffidamento ad altra società.