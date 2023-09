Impianto rifiuti al Termo "Colpa della Provincia"

"Provincia distratta nel rilascio delle autorizzazioni". Il Pd arcolano c’è andato pesante nell’incontro di mercoledì sera al Termo in cui si è parlato dell’impianto alle Pianazze all’ex cava Cortesia. Da una parte ha lanciato l’accusa all’ente provinciale di aver autorizzato l’impianto di smaltimento rifiuti nel quartiere, dall’altra propone due soluzioni: la ricollocazione della struttura lontana da centri abitati e con accesso su viabilità priva di interferenze residenziali, la seconda dichiararne l’incompatibilità ambientale, condizionandone la permanenza esclusivamente alla presentazione e esecuzione di un progetto per una completa ricezione, lavorazione e stoccaggio dei rifiuti al coperto, così da eliminare le emissioni odorigene, rumorose e le polveri. Presenti all’assemblea gli abitanti delle Pianazze che da anni non tollerano la presenza vicino alle case dell’impianto Specchia Services che seleziona imballaggi di plastica, carta e ingombranti. Stefano Sgorbini, segretario del Pd arcolano, ha parlato di un contrasto evidente: "Un contrasto con le disposizioni contenute nel Piano provinciale dei rifiuti vigente che dispone la localizzazione di tali impianti a distanze maggiori di 200 metri dai centri abitati, che invece si affacciano direttamente sull’anfiteatro della vecchia cava dismessa, oggi simile ad una discarica a cielo aperto".

Hanno partecipato anche il nuovo segretario regionale dem Davide Natale, la responsabile del forum ambiente Renata Angelinelli e la giovane consigliera provinciale e assessore comunale Camilla Monfroni, in platea anche il segretario provinciale Iacopo Montefiori. Erano molti gli abitanti del quartiere che spesso hanno protestato per le condizioni in cui vivono: odori molesti, polveri diffuse, rumori anche notturni e i disagi arrecati dai mezzi in ingresso ed uscita dall’impianto. Sulle proposte avanzate dal Pd si sono detti d’accordo gli intervenuti in rappresentanza dei partiti di governo locale, gli assessori Salvatore Romeo e Sara Luciani, con suggerimento del consigliere regionale Davide Natale di proporre l’impiego dei finanziamenti europei Pnrr. Paolo Ugolini, consigliere regionale dei 5 stelle, ha suggerito di attivare subito gli organi di controllo per una campagna continua nel tempo di monitoraggi soprattutto degli odori molesti per dimostrare l’effettivo disagio e rafforzare progetti di contenimento delle emissioni. Il rappresentante del Comitato ‘Le Pianazze nel cuore’, Giuseppe Mori, pure interessato alle proposte ha soprattutto lamentato l’inerzia mostrata nel tempo da parte delle istituzioni locali come la mancata esecuzione di interventi minori che sono stati reiterati, come i marciapiedi a tutela dei pedoni nel tunnel di accesso all’area produttiva che conduce alla via Serra A conclusione dell’assemblea Sgorbini ha proposto a tutta la popolazione interessata di partecipare al consiglio comunale dedicato alle osservazioni al Puc che sono state richiamate.

Cristina Guala