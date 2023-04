Impianto per la videosoveglianza "Quel palo deturpa il paesaggio Va subito tolto dal parco giochi"

Dal parco giochi di Vezzano alto si vedono 90 paesi, forse anche di più, ma da qualche giorno sale la protesta perché nel mezzo del panorama mozzafiato c’è un paletto di ferro con i ricevitori per la videosorveglianza. Uno dei punti panoramici più suggestivi del territorio comunale, perché da lì, appunto raccontavano gli anziani, si possono contare novanta paesi e quella ‘impagabile’ cartolina è sempre stata un orgoglio per gli abitanti. Fino ad ora, quando in mezzo a quel panorama il Comune ha installato un palo di ricezione. Non di telefonia, quindi non si tratta di un’antenna di compagnie telefoniche, ma di quella che in gergo tecnico è chiamata ‘Centro stella’ ovvero il cervello ricettivo del sistema di videosorveglianza per il quale l’amministrazione si è battuta molto e ha anche presentato il progetto ‘Vezzano sicura’, che prevede per 84 mila euro la posa di telecamere sparse nei punti critici del territorio e consta di un sistema di ricezione delle immagini con monitor dedicato nella sede della polizia municipale ai Prati e di un’ antenna integrata per ricezione e trasmissione flussi, il ’Centro stella’ in questione, e ancora di una postazione di controllo a lettura delle targhe e riconoscimento dei veicoli lungo una delle direttrici stradali principali in entrata nel territorio comunale. Per il capoluogo il ‘perno’ di ricezione sta quindi nel palo installato nel perimetro del parco giochi, che non è stato scelto a caso, ma perché dotato di un segnale ottimale proprio in quella posizione. Ad alcuni proprio non va giù ed hanno subito espresso svariate considerazioni, anticipano una raccolta di firme nella quale richiederanno l’installazione del palo altrove, non vicino ai giochi e nemmeno in modo che svilisca la vista dal borgo. Il giusto equilibrio insomma tra salvaguardia del panorama e sicurezza.

Cristina Guala