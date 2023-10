Impianto anti legionella a scuola

Un impianto di trattamento per la legionella nella scuola primaria e media di Sarciara, il Comune di Vezzano impegnerà 6832 euro. A seguito di analisi condotte dalla Siram, affidataria del servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici, è stata riscontrata la presenza di batteri di legionella nella struttura. Per il contenimento dei valori entro le soglie il Comune procede quindi all’installazione di un impianto la cui manutenzione annuale verrà effettuata dalla stessa ditta. Analoga operazione era stata fatta a luglio scorso, alla vicina scuola dell’infanzia di via Aldo Moro ai Prati. Anche in quel caso il Comune aveva ritenuto necessario agire per contenere la proliferazione del batterio. La Siram aveva provveduto al lavaggio e alla sanificazione del boiler, all’ inserimento di un prodotto specifico per ridurre e contenere valori previsti dalle normative vigenti e si era impegnata a due controlli settimanali per eseguire analisi e taratura di immissione del prodotto, quindi alla verifica e controllo finale con analisi: i valori della legionella rientrarono nei limiti previsti dalla normative vigenti.