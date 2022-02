Impianti sportivi, vanno a gara i campi di tiro con l’arco, Isoppo e tensostruttura

Cercasi gestori per gli impianti sportivi. Come previsto dallo statuto comunale l’ente deve affidare anche le strutture sportive di proprietà a società che ne garantiscano la manutenzione ordinaria alleggerendo così il compito quotidiano all’ente che dovrebbe dedicare personale dipendente soltanto per la gestione di campi da calcio, palestre e strutture. Tra quelle che l’amministrazione comunale cittadina metterà a gara c’è anche il campo di tiro con l’arco, storica sede degli arcieri Sarzana che sicuramente riproporranno la propria candidatura. Inoltre è richiesta la gestione per i prossimi 5 anni anche per la tensostruttura "Diego Bologna" all’interno dell’area sportiva dello stadio e dello storico campo da calcio "Oscar Isoppo" del quartiere di Bradia. Le strutture dovranno mantenere l’attuale destinazione d’uso ovvero gioco della pallavolo, pratica del tiro con l’arco e football americano. Le precedenti convenzioni sono scadute e per questo l’amministrazione comunale deve procedere alla nuova assegnazione che, ovviamente, non esclude possa essere una continuità. All’evidenza pubblica saranno ammesse società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali che dovranno essere iscritte all’Albo delle associazioni. Il canone annuo della concessione verrà invece definito nella documentazione di gara, mentre l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei critieri previsti dalla documentazione di gara. ...