Impegno civico, sportivo e culturale. I protagonisti del premio’Querciola’

E’ riservato ai castelnovesi che nel corso dell’anno si sono messi in evidenza per l’impegno civico, sportivo e culturale contribuendo a far conoscere il nome di Castelnuovo Magra. Come ormai tradizione l’amministrazione comunale ha consegnato il premio Querciola nell’incontro pubblico nel centro sociale di Molicciara.

Hanno ricevuto la targa per il 2023, consegnata dal sindaco Daniele Montebello, il geometra comunale Maurizio Federici per l’impegno profuso nello studio della storia locale e della toponomastica agevolando, oltre alla pubblicazione di un libro scritto a quattro mani con Patrizia Moradei, anche al progetto di intitolazione delle strade di Castelnuovo che in questi giorni ha trovato l’approvazione definitiva. La storica e guida turistica Roberta Petacco instancabile divulgatrice delle bellezze e delle tradizioni del territorio al pari di Pino Marchini autore di numerose pubblicazioni legate alle tradizioni locali contribuendo alla divulgazione tra le giovani generazioni per impedire che vengano dimenticate.

Premiato anche lo storico consigliere comunale, sempre nelle fila dell’ opposizione, oltre che grande appassionato della tradizione e cultura castelnovese Euro Mazzi autore di pubblicazioni legate al territorio. Sul palco anche il gruppo ciclistico di mountain bike chiamato ’Alle 9 se non piove’ per la rivalutazione e cura della rete sentieristica del Cai e nell’impegno e passione dimostrato nel promuovere la pratica ciclistica e della disciplina mountain bike organizzando diversi appuntamenti nel corso della stagione.

Targa anche al giovane Nicolò Vizziello per la passione e le notevoli capacità profuse nella specialità di danza Hip Hop che lo hanno portato a raggiungere traguardi importanti e a Giorgio Baudone una vera istituzione nel mondo della cultura locale. Ex assessore comunale per diversi mandati, ideatore dell’ormai storica rassegna estiva ’Cinema cultura’ che dalla scorsa edizione, la 28ª, ha ceduto la mano a un gruppo di giovani dell’associazione "Vertigo" non risparmiando però il suo fondamentale supporto e il graditissimo sostegno dispensando consigli e incoraggiamenti.

