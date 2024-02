Impazza il Carnevale. Bambini e genitori sui carri a Sarzana. Colorato il centro

La città si è colorata. Ultima tappa ieri in centro, per martedì grasso, del Carnevale organizzato dall’associazione Trebbiatori Val di Magra col patrocinio del Comune di Sarzana e la partecipazione di tanti volontari che hanno realizzato carri e maschere per festeggiare la tradizione. Dopo il viaggio nei quartieri nelle scorse settimane, favorita da un bel pomeriggio di sole, la grande festa è arrivata in piazza Matteotti attraversando le vie del centro storico con i carri presi d’assalto dai bambini e dai genitori e l’esibizione in piazza.

Ma non è ancora il momento di riporre le maschere e i costumi. Gli appuntamenti proseguono sabato 17 febbraio a Fiumaretta ritrovo alle 15 in piazza Pertini grazie all’organizzazione dell’associazione Vivere Fiumaretta con pentolaccia e sfida dei coriandoli. Domenica alle 14.30 a cura delle Proloco di Bocca di Magra e Fiumaretta, al bivio di Ameglia ci sarà ’Carnevalando’.