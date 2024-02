La riserva di Biosfera Unesco dell’Appennino organizza cinque assemblee potenzialmente aperte a 380.000 persone, in programma nelle province il cui territorio è compreso nell’area protetta. Della riserva fa parte, nello Spezzino, anche il Comune di Luni. Lo scorso anno, queste assemblee hanno coinvolto oltre 500 persone, tra cittadini, istituzioni e imprese, rappresentando un esempio di coinvolgimento diffuso di persone e comunità diverse. Molti gli spunti di riflessione. Dopo l’anno più caldo della storia, il cambiamento climatico sta ridefinendo il rapporto tra città e montagne: come possono le montagne e le loro comunità diventare più attrattive e motori di sviluppo sostenibile nel nuovo Antropocene? Nell’assemblea per Lunigiana e Val di Magra, il 28 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30 a Pontremoli al Teatro della Rosa, i temi centrali saranno i nuovi turismi esperienziali come valori di sostenibilità fondanti della Riserva di Biosfera. Il 25 marzo si terrà inoltre la Giornata Cets (carta europea per il turismo sostenibile) al Pacinotti – Belmesseri di Bagnone dalle 9.30 alle 15.30.