Il truffatore beffato dal figurante giullare

Il "giullare" è stato astuto e non è caduto nella trappola che gli stava preparando l’esperto truffatore dello specchietto. Anzi. Proprio grazie al comportamento dell’attore amatoriale da anni punto di riferimento della Sfilata Medievale che si svolge in estate a Santo Stefano Magra, gli agenti della polizia municipale sono riusciti a rintracciare e denunciare l’autore della tentata truffa. I fatti sono accaduti nello scorso luglio durante la tre giorni della rievocazione storica che si tiene nel centro storico del paese. Il protagonista del ruolo del giullare, residente in Piemonte, era stato inseguito in automobile e raggiunto alla rotatoia di via Zara a Ponzano Magra da un uomo che lamentava di aver subìto la rottura dello specchietto retrovisore, risultato realmente spaccato. Alla prima richiesta di chiudere la vicenda senza interessare le assicurazioni con 450 euro, il giullare ha trattato sul prezzo ritenendo esagerata la somma, scendendo a 100 euro. E quindi ha avuto un lampo di genio, non si sa quanto studiato sul momento, ma comunque determinate per le indagini. Ha chiesto di essere seguito al primo bancomat della zona per prelevare la somma che non aveva in tasca ma al momento di consegnarla ha preteso di vedere i documenti del proprio interlocutore che a quel punto ha preferito risalire in auto e darsi alla fuga. L’attore la sera stessa, durante la Sfilata Medievale, ha incontrato gli agenti della polizia municipale e ha raccontato quanto successo per poi presentare denuncia al comandante Maurizio Perroni e al vice Andrea Prassini. Gli agenti hanno immediataente richiesto di visionare i filmati delle telecamere dell’istituto di credito individuando A.S. di 37 anni residente nella Provincia di Roma con un casellario giudiziario ricchissimo di denunce per truffa e reati contro il patrimonio. Nei suoi confronti è quindi scattata le denuncia per tentata truffa.

m.m.