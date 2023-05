Il toto giunta Forza Italia: "Adesso si rispetti l’accordo pre-elettorale"

I vincitori adesso si fanno avanti e alzano la mano per reclamare un ruolo di responsabilità nella vita amministrativa. Dopo la festa e gli abbracci è venuto il momento di far quadrare i conti e soppesare attentamente il ruolo delle liste civiche e dei partiti che hanno consentito il bis di Cristina Ponzanelli. Dopo anni di attesa, dei quali 5 trascorsi come presidente del consiglio comunale, Carlo Rampi attende la "promozione" a vice sindaco oltre a un assessorato pesante che potrebbe essere quello dei lavori pubblici. Un ruolo in giunta verrà reclamato anche da Luca Ponzanelli, rappresentante arancione di Avanti Sarzana risultato il più votato in assoluto. Anche Forza Italia ha rilanciato il proprio simbolo. Le prove generali in vista delle amministrative erano state il passaggio del consigliere Gianluca Maggiari dai Popolari al partito di Silvio Berlusconi poi all’esito delle votazioni il candidato Francesco Sergiampietri è stato eletto consigliere. Il coordinatore Andrea Cargiolli ha voluto esprimere la piena soddisfazione per il risultato ricordando però una "vecchia" promessa. Allineandosi così alle richieste di Fratelli d’Italia e Lega.

"Dopo diversi anni – ha spiegato – Forza Italia riesce a fare eleggere un proprio rappresentante in consiglio comunale e essere determinante per la vittoria del sindaco Cristina Ponzanelli. Un risultato per nulla scontato basti pensare che fino a pochi mesi fa Forza Italia a Sarzana, oltre a non avere nessun rappresentante nelle istituzioni locali, mancava totalmente di una sua organizzazione territoriale. Grazie al lavoro del direttivo, dei nostri iscritti e di tutti i candidati, siamo riusciti a raggiungere un risultato soddisfacente. Nell’accordo pre elettorale ci siamo detti cose molto chiare da realizzare nel caso di vittoria. Il successo è arrivato e ci auguriamo adesso vengano rispettate".

m.m.