Il tennis dei campioni Incontro con Furlan

I segreti dei campioni per migliorare le prestazioni in campo partendo dalla gestione delle emozioni, stress e ansia della prestazione. Si svolgerà all’Hotel Santa Caterina sabato 15 aprile alle 18 il convegno dedicato al tennis che arriva in un momento decisamente felice dello disciplina per i colori azzurri. Alla conferenza dal titolo "Il tennis in testa" che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Sarzana parteciperanno Renzo Furlan che è stato negli anni Novanta l’atleta numero uno delle classifiche nazionali oltre che protagonista in campo internazionale e Coppa Davis, Damiano Fiorucci massofisioterapista e preparatore atletico di Lorenzo Musetti, Maurizio Laudicino esperto di marketing sportivo e il mental coach Matteo Cupini che presenterà il suo progetto maturato nella personale esperienza sportiva. La partecipazione è gratuita: per informazioni è possibile contattare il numero 328 0948959.