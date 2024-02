Il tecnico aquilotto Luca D’Angelo premia gli allenatori vincenti

Sarà il tecnico aquilotto Luca D’Angelo a premiare, giovedì prossimo (ore 18,30), nella sala conferenze del centro sportivo ‘Ferdeghini’, gli allenatori spezzini che nel corso della stagione 2022-23 hanno ottenuto risultati vincenti, alla guida delle rispettive squadre, nei vari campionati dilettantistici. Ad organizzare l’evento, nel corso del quale mister D’Angelo terrà anche una conferenza dibattito, è l’Aiac La Spezia, presieduta da Alteo Bolognini. Questi gli allenatori premiati: Enrico Barilari, trionfatore del campionato di Serie D alla guida del Sestri Levante, Francesco Quaranta vincitore con il Beverino del campionato di Prima categoria, Fabrizio Giorgini, che ha portato la formazione dell’Amegliese in Prima categoria. E ancora: Valter Lunghi, tecnico del Brugnato, play-off 2° categoria, Stefano Strata, mister del Mulazzo, play-off 2° categoria toscana, Valerio Puccetti, Canaletto, campionato Under 15 regionale, Lorenzo Feltrin, allenatore del Don Bosco, campionato Under 15 regionale, Giuseppe Chiappucci e Michele Maggiari, selezionatori della rappresentativa Liguria Under 19, campione d’Italia al torneo delle regioni 2023. Per chi lo desidera, dopo la conferenza, seguirà la cena (serve prenotazione) al ristorante F.lli D’Angelo in via Prione 268. Gli sponsor della serata sono: gelateria ’Tutto gelato’ della Spezia e azienda vinicola Zangani di Santo Stefano Magra.

Fabio Bernardini