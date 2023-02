Il Tar sospende le demolizioni al River Sporting

Il River Sporting Club vince anche il secondo set della battaglia giudiziaria che da oltre un anno lo vede contrapposto al Comune di Arcola. I giudici del Tar, che già nel novembre del 2021 avevano congelato l’ordinanza con cui gli uffici comunali avevano sospeso la quasi totalità delle attività del circolo tennistico a seguito della ‘scoperta’ di presunti abusi edilizi, hanno sospeso anche le ordinanze vergate dal Comune il 18 e 19 novembre scorsi per intimare alla società proprietaria del compendio sportivo la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per quelle opere giudicate abusive, ovvero eseguite in assenza del titolo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica. Il 5 aprile è attesa la discussione nel merito di entrambi i ricorsi, che potrebbe mettere un punto importante sulla vicenda.

Nel mirino dei provvedimenti comunali, questa volta, erano finiti i due campi da paddle e la copertura della terrazza della palazzina che ospita bar e spogliatoi, nonché la tensostruttura adiacente all’edificio. Opere per le quali gli stessi uffici municipali nel settembre dello scorso anno avevano rigettato l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, negando alla società proprietaria la possibilità di usufruire di una sanatoria e obbligandola di fatto ad avviare le opere di demolizione, che in questi mesi hanno peraltro già riguardato alcune delle opere contestate.

L’ordinanza con cui i giudici del tribunale amministrativo regionale hanno congelato gli ordini di demolizione è di venerdì: i giudici, considerata "la sussistenza del pericolo di danno grave ed irreparabile" dipendente "dagli effetti demolitori dei provvedimenti impugnati", e la necessità di non compromettere le opere oggetto della battaglia legale "sino alla decisione del merito dell’intero contenzioso", hanno accolto l’istanza cautelare presentata dall’avvocato Pier Giorgio Leoni, fissando al prossimo 5 aprile l’udienza per la trattazione di merito del ricorso.

Si tratta, di fatto, della seconda azione legale della River Sporting Club, attraverso cui la società proprietaria degli immobili chiede l’annullamento non solo delle ordinanze di demolizione, ma anche dei provvedimenti di diniego alle istanze presentate al fine di ottenere la sanatoria degli abusi edilizi.

Il secondo ricorso sarà discusso assieme al primo, proposto oltre un anno fa dalla stessa società proprietaria degli impianti e da quella che ne detiene la gestione, con l’obiettivo di annullare l’ordinanza del 4 settembre del 2021 con cui gli uffici comunali avevano sospeso l’attività sportiva: provvedimento, anche questo, già congelato dai giudici. Il River sporting club è storicamente uno dei circoli più conosciuti della provincia, sia per le dimensioni, sia per le tante attività svolte durante l’anno, nonché per la sua storia ultra decennale, dato che il circolo tennistico ha iniziato la propria attività oltre cinquanta anni fa.

Matteo Marcello