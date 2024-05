Il talento di Tommaso Bambini . Doppio traguardo per il ballerino

AMEGLIA

Ci sono colori che si esaltano con un sottofondo in bianco e nero. Come le luci dell’estate abbinate a quel tocco di antico che ricorda i tempi lontani ma che ancora rappresentano il forte legame con il territorio e le sue tradizioni. Le usanze tipiche dei borghi, come la festa delle ciliegie, la pesca al rezzaglio, i muscoli e il buon vino, il cinema all’aperto e le notti in musica saranno il filo conduttore della programmazione estiva del Comune di Ameglia. Non mancheranno la tradizionale "Notte Blu" e il cammino tra i tesori archeologici della villa Romana a Bocca di Magra ma anche della necropoli del Cafaggio grazie al via libera della Soprintendenza. Un abbinamento, dunque, tra tradizione, cultura, sport che accompagnerà da giugno fino a settembre tutte le frazioni. L’amministrazione comunale ha presentato il lavoro sviluppato dagli assessori Raffaella Fontana, Marzia Ratti, il consigliere Maurizio Moruzzo e Federica Gennaro i con le associazioni di volontariato per regalare un’estate ricca di eventi. Sperando in un impegno di Regione Liguria per sostenere un impegno economico forte per le casse dell’ente. Il Comune ha pubblicato anche l’avviso per cercare sponsor che sostengano le tante iniziative per le quali verrà sostenuta una spesa di oltre 100 mila euro. Il legame tra passato e presente è racchiuso nell’immagine sviluppata da Roberto Spinetta che esalta attraverso fotografie in bianco e nero di estati di tanti anni fa l’allegria delle notti d’estate ricche di ospiti e colori. Si inizia domani, sabato, dalle 10 con la festa della ciliegia all’area verde del Cafaggio di Ameglia e si prosegue il tema rurale con la rassegna dell’olio e poi mitili abbinati al vino il 6 luglio. Ci sarà tanta musica: dal ricordo di Luigi Camilli grazie a Livio Bernardini, Beppe Mecconi e Egildo Simeone oppure l’omaggio a Fabrizio De Andrè e la rassegna "Parole Liberate" il 14 luglio alla villa Romana. Tornano la rassegna letteraria curata da Annamaria Bernardini de Pace con i suoi ospiti, il programma "Quattro risate sul fiume", musica d’autore e approfondimenti politici e sociali insieme a Ferreuccio De Bortoli il 20 luglio a Montemarcello. m.m.