Il sito storico delle tre fontane. Via al progetto di recupero: "Un’area ideale per i pic-nic"

Un progetto condiviso, discusso e messo a punto nel corso di due assemblee popolari, e finalmente il recupero delle tre fontane diventerà realtà. Il Comune di Arcola prima di avviare i lavori del sito storico, ha voluto intraprendere una strada partecipativa, sia perché il luogo, appunto chiamato delle Tre fontane, è molto amato dagli arcolani, sia per accogliere proposte e soprattutto nozioni di come il luogo era un tempo e avere la possibilità di mantenerlo il più fedele possibile all’originale.

"Abbiamo trovato la soluzione – ha spiegato la sindaca di Arcola Monica Paganini –, possiamo procedere con il progetto di recupero dell’area, la risistemazione e pulizia dal verde, e anche ad un piccolo intervento di ripavimentazione per poter fruire dell’accesso". Soprattutto l’interesse è concentrato su una delle tre fontane che adesso sono sovrastate dai rovi e che le memorie antiche ricordano come una polla di acqua potabile che sgorga direttamente dal monte, a breve inizieranno le indagini per chiarirne la fruibilità, anche la valutazione del taglio di un albero che appare malandato.

Il costo del recupero del sito si aggirerà, secondo le stime fatte, sui 25mila euro. "Lo spazio è molto bello – conclude Paganini – ideale per attività ricreative, infatti procederemo all’installazione di panchine e di un tavolo, anche alla sistemazione del barbecue, poi aggiungeremo qualche elemento. Ho sentito una bella partecipazione di ricordi, di voglia di rivivere questo spazio, è stato uno scambio positivo". Il primo passaggio sarà approvare il progetto che è già pronto. L’appuntamento con la popolazione comunque non si conclude, dopo i due incontri di confronto, adesso Comune e cittadinanza si rivedranno quando inizieranno i lavori di pulizia. Non è escluso che in questo luogo, una volta ripulito e recuperato, si possano svolgere cerimonie.

Cristina Guala