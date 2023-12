Il sindaco cade in una buca. Spalla lussata per Silvestri: "Ora acceleriamo i lavori"

L’istinto sarà sicuramente stato quello di individuare nel Comune il responsabile dell’incidente. Ma la realtà lo ha frenato perchè nessun sindaco chiederebbe mai il risarcimento dei danni all’ente, soprattutto se ne è alla guida. Per il primo cittadino Alessandro Silvestri una buca sull’asfalto, croce e lamento di tanti residenti di qualsiasi territorio non certamente escluso quello di Luni, è costata cara. La caduta infatti gli ha provocato la lussazione della spalla destra che lo ha costretto alle cure del pronto soccorso. Il sindaco è rovinosamente inciampato mentre stava andando in municipio e nell’impatto al suolo si è fatto male seriamente alla spalla. Un passante ha visto la scena e lo ha soccorso prima di chiamare la Pubblica Assistenza viste le condizioni doloranti dell’illustre infortunato. E così ha trascorso la giornata al pronto soccorso di Sarzana tra radiografie e bendaggi. Alessandro Silvestri ha voluto inizialmente minimizzare l’accaduto ma poi, con la nota e consueta buona dose di ironia che non è venuta meno nonostante i postumi dell’incidente, ha risolto la questione con un sorriso. "Diciamo - ha commentato - che è stato molto meglio che sia capitato a me piuttosto che a un altro cittadino. Vorrà dire che mi sono sacrificato in nome dell’accelerazione dei lavori che sono in corso proprio davanti a palazzo civico. Sono cose che possono accadere ma sarei molto più amareggiato se la caduta avesse coinvolto un residente oppure un turista. E’ una conseguenza dei lavori che stiamo portando avanti e che sono a buon punto ma, nel caso specifico, non proprio ultimati e per questo mi auguro che vengano terminati in fretta". In effetti sul territorio sono in fase di ultimazione diverse opere realizzate anche grazie ai finanziamenti che il Comune ha intercettato tra fondi ministeriali e di Regione Liguria.

Nei prossimi giorni sarà parzialmente percorribile la rotatoria all’incrocio tra le vie Larga e Dogana a Casano mettendo in sicurezza un incrocio particolarmente insidioso. La conclusione dell’intervento è prevista per il mese di gennaio ma non sarà la fine della progettazione essendo in programma la redazione del progetto del secondo lotto che riguarderà l’allargamento del tratto che va dalla rotaoria fino al bivio per il borgo collinare di Nicola. In fase di realizzazione anche la tettoia realizzata in carpenteria per consentire il ricovero e riparo dalle intemperie dei mezzi della squadra comunale di Protezione Civile e antincendio boschivo. La struttura è stata finanziata dal dipartimento regionale di Protezione Civile e realizzata all’interno della nuova sede inaugurata a giugno al centro sociale "Benelli" di Casano. L’opera sarà completata entro la fine del mese.

Massimo Merluzzi