Il sentiero si sgretola Si cerca la soluzione

Occorre una strategia per affrontare la situazione. Il Comune di Ameglia inconterà oggi i vertici del Parco di Montemarcello Magra Vara per fare il punto della situazionedopo l’ordinanza di chiusura del sentiero che dal borgo di Montemarcello porta alla spiaggetta di Punta Corvo. La relazione presentata dal geologo che ha evidenziato il rischio di sgretolamento della falesia infatti ha indotto il sindaco Umberto Galazzo a firmare l’ordinanza di chiusura del percorso e di conseguenza anche la frequentazione della spiaggia. Oggi il sindaco insieme al geologo Petri che ha appena consegnato la relazione commissionata dall’ente incontrerà il direttore dell’ente parco Federico Marenco e la presidente Eleonora Landini per affrontare una situazione davvero difficile che mette a rischio la frequentazione della spiaggia alla vigilia della stagione estiva oltre a inibire il percorso a piedi nel sentiero. Intanto l’ordinanza ha sollevato le polemiche dell’opposizione consigliare che hanno accusato il sindaco dei ritardi nella firma dell’ordinanza. "Una cosa grave – hanno scritto i consiglieri di Esserci per Ameglia – dal punto di vista della sicurezza e dell’incolumità delle persone: come mai si attende fino al 12 aprile per chiudere il sentiero e la spiaggia di Punta Corvo, con la Pasqua e Pasquetta di mezzo e l’arrivo di turisti che sicuramente si sarebbero recati nella zona per passare le giornate di vacanza?

Sul tema il sindaco Umberto Galazzo è stato chiaro – "Non voglio alimentare inutili polemiche in merito a un argomento così serio. Ripongo la massima fiducia nell’operato degli uffici preposti e ci sarà sicuramente occasione per chiarire la correttezza della procedura adottata. Il resto non conta neanche le accuse gratuite e offensive che qualificano chi le solleva".

m.m.