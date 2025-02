Il senso profondo della Memoria

“Ha ancora senso la giornata della memoria?”. Su questo tema ruoterà la conferenza organizzata da InSarzana per lunedi alle ore 17.30 nella sala consiliare. Relatori l’ex ministro Valdo Spini e l’ex parlamentare Egidio Banti. L’associazione ha deciso di riproporre la conferenza prevista per il Giorno della Memoria, il 27 gennaio scorso, poi annullata per maltempo. "In un momento di montante, inarrestabile antisemitismo e di rinnovato, esagerato sionismo – spiega inSarzana –, tentare di comprendere e ricordare il tragico passato della Shoah va ben al di là della commemorazione di un giorno stabilito ma esige una costante, sicura valutazione da mantenere nel tempo, che possa aiutarci oggi a superare i momenti più tragici in atto e ricondurre i diritti fondamentali umani all’interno di una memoria condivisa con le sue certezze storiche ed umane inalienabili".