Il San Bartolomeo guarda al futuro In arrivo la piazzola dell’elisoccorso

Un passo avanti per spiccare... il volo. La conferenza dei sindaci che si è tenuta l’altro pomeriggio in municipio a Spezia per avviare i primi passaggi della condivisione del nuovo piano socio sanitario regionale è stata l’occasione per ribadire, e scacciare nubi, sull’impegno legato al potenziamento del sistema dell’emergenza. Un tema annunciato mesi fa ma sul quale era calato il silenzio alimentando dubbi sulla disponibilità al progetto di dotare Sarzana di un servizio di elisoccorso. L’assessore regionale Angelo Gratarola però ha confermato i contatti intrapresi tra l’ente ligure e le autorità competenti dell’aereoporto di Luni. Il servizio 118 sta inoltre provvedendo alla formazione di ulteriore personale per essere pronto all’implementazione del servizio. Una sanità dunque che oltre agli ospedali Sant’Andrea di Spezia confermato Dea di primo livello, un pronto soccorso all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, un punto di primo intervento a Levanto, un punto nascite alla Spezia e la prospettiva del nuovo ospedale Felettino sta guardando al territorio. Tra le cinque Case di Comunità previste a Bolano, Spezia (3) è stato inserito anche il Comune di Luni che rivedrà partire quello che per anni è stato il distretto socio sanitario di via Madonnina. Inoltre verranno create tre Centrali Operative Territoriali, definiti Cot, a Brugnato, Spezia e Sarzana. Diversi sindaci hanno chiesto ulteriori approfondimenti, soprattutto sul San Bartolomeo. "L’ospedale sarzanese - ha spiegato Filippo Ansaldi direttore generale di Alisa - avrà una duplice funzione. Quella di garantire tutte le attività di supporto al presidio del sistema di emergenza-urgenza rappresentata dal pronto soccorso e dall’altra c’è l’attività sanitaria che è prevista sia per gli stessi ambiti per cui è presente nei pronto soccorso che per altre specialità.

Non sarà esclusivamente un ospedale di elezione, ma è qualcosa di più. Al fianco delle attività previste dal piano c’è infatti quella legata proprio alla presenza del pronto soccorso che deve avere alle spalle un ospedale che ricovera pazienti che provengono dal sistema emergenza-urgenza". Facciamo un esempio ? "Prendiamo chirurgia - prosegue il direttore Ansaldi - una funzione essenziale prevista dalla legge e dalla programmazione regionale. E’ prevista sia per il supporto al pronto soccorso, sia per una importante attività di elezione, cioè di interventi programmati, non a carattere di urgenza, che vengono effettuati a Sarzana".

Massimo Merluzzi