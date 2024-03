Il Rio Major risale alla testa della classifica. Decisivo il brutto scivolone del Calcio Nave Il Rio Major si riprende la testa del campionato spezzino di seconda categoria grazie alla vittoria per 6-0 nel derby contro la Polisportiva Monterosso. Il maltempo ha impedito al Romito Auser di giocare, mentre il Calcio Nave è stato sconfitto 4-0. In classifica, il Rio Major è in testa con 36 punti.