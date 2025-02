Il riconoscimento ’plastic free’: "L’opposizione si dimostra classe dirigente superata"

Continua la polemica su Castelnuovo Magra, per via del riconoscimento di Comune Plastic Free. All’intervento dell’opposizione che pochi giorni fa aveva sollevato dubbi sulle modalità dell’ottenimento del premio, e accusato l’amministrazione Cecchinelli di promuovere un "ambientalismo di facciata" quando per le vie del paese i sacchi di rifiuti e le discariche abusive non si contano più, replica la sezione castelnovese del Partito Democratico. "La nostra comunità è stata premiata per alcune iniziative ambientali – si legge nella nota dei dem - e l’opposizione contesta il fatto che la partecipazione al premio in questione sia costata mille euro al nostro ente, insinuando che il riconoscimento sia legato al pagamento stesso. Peccato che l’iscrizione a un concorso mediante il versamento di una quota sia una prassi comune in moltissime circostanze. Un esempio? Il riconoscimento delle Bandiere Arancioni per cui è prevista una tassa di iscrizione ben più onerosa". Riconoscimento, quello della Bandiera Arancione, ottenuto e rivendicato dall’allora amministrazione Favini, oggi tra le fila dell’opposizione a capo del gruppo RicominciAmo Castelnuovo. E rivolgendosi all’opposizione consigliare rappresentata dai consiglieri Marzio Favini, Gherardo Ambrosini, Martina Tonelli e Manuele Micocci, il Pd prosegue: "Abbiamo notato come il complesso della minoranza abbia colpito duramente i nostri avversari. Tutto ciò che, ai loro tempi, era ritenuto valido, anzi eccellente e degno di grandi lodi, oggi, se realizzato da altri, diventa oggetto di roboanti comunicati".

Non si è fatta attendere la replica della minoranza, che ha sottolineato come quello delle Bandiere Arancioni sia "un marchio di qualità turistico-ambientale che ha portato benefici concreti a Castelnuovo, come il finanziamento per la pavimentazione in arenaria di Via Roma e l’installazione delle prime casette dell’acqua, che hanno contribuito al risparmio di plastica". E i rappresentanti di Castelnuovo civica e RicominciAmo Castelnuovo concludono: "Invece di attaccare chi ha amministrato con risultati concreti il Pd dovrebbe preoccuparsi dei danni che l’attuale amministrazione sta causando: numeri civici inesistenti, pannelli fotovoltaici demoliti, degrado diffuso, strade dissestate".

E.S.