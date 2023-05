Il raduno dei “ragazzi terribili” ricordando il ritrovo al bar Casoni

I ragazzi "terribili" sono stati un simbolo della città. La grande compagnia di giovanissimi che si è formata a Sarzana tra la fine degli anni Settanta e la metà degli Ottanta al mitico bar Casoni di via Picedi gestito da Sergio, dalla moglie Gabriella e il fratello Fabio di avventure da raccontare ne avrebbe moltissime. Sono passati tanti anni ma il legame, consolidato da innumerevoli ’zingarate’, è rimasto inalterato nel tempo. L’altra sera si sono ritrovati organizzando una gradita sorpresa. L’ospite della rimpatriata è stata Gabriella Isoppo, la titolare del bar che ha ritrovato alla Locanda dell’Aviatore a San Lazzaro tanti ragazzi diventati adulti, padri e qualcuno anche nonno. E’ stato un momento emozionante anche nel ricordare qualche amico che è andato avanti troppo presto e anche Sergio Casoni rimasto per tutti il simbolo della bella gioventù e un ricordo indelebile che li accompagnerà per sempre. E allora appuntamento alla prossima cena, brindando all’amicizia.