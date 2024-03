Il Quanta abbatte Targeste in gara 1. Ora caccia al pass per la semifinale

La superiorità del Milano Quanta si abbatte sull’inerme Tergeste. I meneghini si sono aggiudicati la gara 1 dei quarti di finale scudetto, rifilando ai friulani un 15-1 senza appello. In evidenza Bellini autore di sei reti, ma in generale tutti e nove i giocatori di movimento del Quanta hanno messo a referto almeno un gol o un assist. Domani alle 18.30 le due squadre torneranno in campo per gara-2: salvo sorprese Milano dovrebbe strappare facilmente il pass per le semifinali. Alessandro Stella