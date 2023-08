Il pusher insospettabile Droga in casa, arrestato

Troppo nervoso l’atteggiamento del ventenne per non destare il sospetto dei carabinieri. Il giovane infatti era in possesso di sostanza stupefacente e alla vista dei militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sarzana (presenti a Arcola per un controllo del territorio) non è riuscito a gestire la situazione: i carabinieri oltre alla perquisizione effettuata all’istante, hanno così voluto approfondire andando direttamente all’abitazione del giovane. In casa poi sono stati trovati alcuni ’panetti’ di hashish già confezionati con il cellophane per un totale di quasi 800 grammi e pronti a essere spacciati rifornendo il mercato della Val di Magra e della riviera come sospettano i carabinieri. Il 22enne, italiano e incensurato, è già comparso davanti al giudice in Tribunale a Spezia che ha convalidato l’arresto.

L’attività dei carabinieri della compagnia di Sarzana, guidata dal capitano Luca Panfilo, nel servizio di prevenzione e controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha fatto scattare un arresto anche a Castelnuovo Magra. I militari hanno fermato e arrestato al piano del paese un uomo di 45 anni, nota conoscenza delle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Era alla guida della sua automobile quando è stato fermato e nella perquisizione effettuate gli hanno trovato 8 involucri contenenti 10 grammi di cocaina e 700 euro in contanti, oltre a materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente e due bilancini elettronici di precisione. Il tutto è stato ovviamente sottoposto a sequestro mentre l’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza a Sarzana, stamattina è comparso in Tribunale alla Spezia per la convalida dell’arresto. I carabinieri della stazione di Ameglia invece hanno rintracciato un 21enne nordafricano: era a spasso invece di restare a casa come previsto nell’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Spezia. I militari lo hanno così rintracciato e accompagnato in carcere a Spezia.

