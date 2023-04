Il programma di Ponzanelli "Puc e piano delle antenne E l’ospedale sarà potenziato"

C’è ancora tanto da fare per proseguire il lavoro impostato nel 2018 quando il ribaltone politico cittadino ha consegnato al centrodestra le chiavi della città. Lo slogan che le liste politiche e quelle civiche hanno scelto per il lancio del programma a sostegno della conferma della sindaca Cristina Ponzanelli è proprio “Ancora più futuro”. Tante cose messe in cantiere, un mare di finanziamenti intercettati da Regione Liguria e fondi governativi ma gli obiettivi del viaggio sono ancora tanti. "Sarebbe inopportuno – ha spiegato Cristina Ponzanelli – affermare che abbiamo portato a termine tutto il nostro programma, però è altrettanto vero che non abbiamo mai tergiversato su niente lavorando costantemente al raggiungimento degli obiettivi. Non dimentichiamo che siamo stati bloccati da un’emergenza sanitaria che inevitabilmente ha rallentato la marcia e ci ha costretti ad affrontare altre esigenze".

Il programma elettorale dunque riparte dai progetti ambiziosi che, in parte sono già avviati come la nuova scuola Poggi Carducci e altri hanno trovato copertura finanziaria e la progettazione. Ci sono però caselle ancora vuote. Il piano urbanistico comunale ancora non adottato al pari del piano delle antenne: "Il nuovo Puc sarà approvato dalla prossima giunta e vedrà realizzarsi la visione di una città ancora più verde, come meno utilizzo di suolo e il recupero delle aree ferroviarie. Lo stesso discorso vale per il piano delle antenne che abbiamo commissionato all’Università di Firenze ed è in fase di elaborazione. Anche su Marinella non ho preoccupazioni perchè sono convinta che nessun liquidatore metterebbe il bastone tra le ruote a un piano di riqualificazione atteso da più di 30 anni. Ci sono schermaglie che fanno parte della trattativa con chi tutela gli interessi del privato ed è anche comprensibile ma non ho nessun timore che i finanziamenti non troveranno applicazione".

Ancora più sicurezza dunque con ulteriori telecamere ma anche decoro, cultura, sociale, sport e opere pubbliche. E la sanità? "Il San Bartolomeo resterà pubblico e sarà rinforzato seguendo un modello che prevede un centro di alta intensità a Spezia e quello di media e bassa intensità a Sarzana. Quello che si vuole introdurre è un sistema di sanità più vicino al cittadino perchè abbia risposte alle esigenze ancora prima di accedere all’ospedale. Ma davvero si può pensare che una città possa chiudere un pronto soccorso oppure rinunciare al proprio ospedale?".

Massimo Merluzzi