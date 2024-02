Il progetto sull’area di via Navonella. Assemblea pubblica e passeggiata per dire “no” al centro sportivo

"Non barattiamo i servizi, che sono un nostro diritto, con un progetto di privati che creerà molti più problemi di quelli che risolve e soprattutto ci priverà di spazio, verde, e tranquillità". Questa la dicitura riportata sulla locandina dell’incontro promosso da cittadini, comitati e associazioni – tra cui Legambiente – e fissato per venerdì pomeriggio, alle 17.30, per discutere sul futuro di via Navonella. Un’assemblea pubblica cui sono state invitate anche tutte le forze politiche che vorranno portare il proprio contributo che si svolgerà al circolo arci di Nave. Organizzata poi da alcuni abitanti della zona interessata per il giorno seguente – sabato mattina alle 10.30 – una passeggiata fuori porta che partirà dal parcheggio dietro la Conbipel, a cavallo tra via variante Aurelia e viale XXV aprile.

Al centro delle iniziative in programma per questo fine settimana ci sarà il progetto – presentato dalla Gi.Emme immobiliare Srl con sede legale a Carrara – che prevede la realizzazione di un centro sportivo in località Navonella che dovrebbe comprendere 5 campi da tennis, di cui 2 coperti con strutture mobili, 8 campi da padell, di cui 4 coperti, un campo pratica per il golf e 3 putting green, oltre una Club House con centro fitness, caffetteria bar e vari servizi connessi. Progetto che nel febbraio del 2023 aveva già ottenuto il parere favorevole della giunta Ponzanelli, nonostante l’opposizione portata avanti dalla minoranza e da diversi comitati cittadini preoccupati dello stravolgimento di un’area a vocazione agricola e del congestionamento del traffico che la realizzazione di un centro sportivo in quella zona potrebbe provocare.

Ad appoggiare le iniziative è il Partito democratico. "Siamo contrari al piano che prevede nuovi e consistenti insediamenti sportivi e non solo a Navonella – dice il segretario Marco Baruzzo –. Navonella rappresenta una delle poche aree agricole ancora preservate da quella fitta urbanizzazione che ha cambiato l’aspetto della periferia di Sarzana. In questo senso rimane tutelata anche dal vecchio piano regolatore, ormai scaduto, che già individuava per questa zona tutela e salvaguardia". A detta del Pd la variante al piano promossa dall’amministrazione non sarebbe quindi sostenuta da alcun interesse pubblico reale. Questo perché "un progetto molto simile, nella stessa zona, era stato proposto anche alle vecchie amministrazioni di centrosinistra, che giustamente bloccarono l’iniziativa. E il segretario dem conclude: "Chi parla di degrado non ha mai fatto due passi a Navonella. Un terreno incolto per noi non è un’area degradata da cementificare, ma un’opportunità per il futuro".

