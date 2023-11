Il progetto Rispunta la nuova strada alternativa a via Cisa Vecchia

Raccordo stradale tra la zona produttiva di Vincinella nel Comune di Santo Stefano e l’insediamento produttivo Molinazzi nel Comune di Vezzano: l’amministrazione di Vezzano ha approvato il progetto di fattibilità per un milione e 550mila euro di costo. Una strada importante che servirà anche a sgravare del traffico via Cisa vecchia, un tracciato di cui si parla da anni: era gennaio del 1990 quando in consiglio comunale veniva votata una delibera per approvare il piano di esproprio delle aree che sarebbero state interessate dalla nuova viabilità, fissando da uno e tre anni i termini entro i quali dovevano compiersi sia il procedimento espropriativo che i lavori. In seguito i lavori sulla strada iniziarono, con la costruzione, però parziale, nel tratto compreso tra Vincinella e l’insediamento produttivo ex Tecnostone. Nel Puc approvato nel 2019 tra le strade di progetto da modificare risulta anche questa via, il cui tracciato inizia dall’area posta alle spalle della stazione di servizio autostradale, poi si sviluppa parallelamente all’autostrada, costeggia la zona produttiva ex Tecnostone e attraversando il corso d’acqua Gora dei Molini si riallaccia alla viabilità comunale di via Arenella. Il Comune di Vezzano ha intenzione pertanto di avviare le procedure finalizzate al suo completamento. Un’opera fondamentale perché diventerebbe un anello stradale alternativo a via Cisa Vecchia. L’ufficio Lavori pubblici ha studiato due soluzioni progettuali: una che ricalca quanto previsto dal progetto approvato nel 1990, l’altra che prevede una variante al Puc e che è stata ritenuta la più idonea. Entrambe le soluzioni prevedono comunque che il nuovo raccordo si sviluppi in rilevato, così da svolgere anche la funzione di arginatura, contribuendo in modo determinante alla messa in sicurezza delle aree poste in prossimità del tracciato.

Cristina Guala