Il ponte resterà chiuso per i lavori

Per consentire la prosecuzione dei lavori di rifacimento dell’attraversamento carrabile sul torrente Calcandola lungo la via Falcinello, con ordinanza 99 la polizia municipale ha istituito dal 26 al 29 aprile la chiusura totale al transito veicolare e pedonale del ponte. Verrà anche modificata la disciplina della circolazione stradale nelle vie contigue all’area di intervento. In particolare, nei giorni di cantiere verrà disposta la chiusura al traffico veicolare della via Falcinello all’altezza di Via Alfieri e Via Villefranche; deviazione su via Circonvalazione del traffico veicolare proveniente da Via San Francesco e Via dei Molini eccetto da e per il parcheggio di piazza Carlo Zappa e residenti tratto aperto; deviazione su via dei Molini del traffico veicolare proveniente da lungo il Calcandola in direzione mare; deviazione su via XXVII Gennaio,via Canale Turì e via Triboli per il traffico veicolare proveniente dal via San Gottardo e via Falcinello; chiusura al transito veicolare della via Alfieri tratto lato monte altezza via Falcinello; chiusura al traffico veicolare della via Villefranche durante le operazioni di trasporto dei materiali inerenti i lavori che devono essere eseguiti la prossima settimana.