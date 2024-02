Il piano urbanistico: "Appare surreale fare osservazioni sulle proprie scelte"

"Presentare osservazioni a se stessi non è vietato ma quanto meno è surreale". Il centrodestra arcolano commenta con ironia le osservazioni al Puc presentate in settimana dal Pd arcolano sul piano urbanistico comunale già presentato e votato dalla maggioranza, appunto i Dem, in consiglio comunale a maggio. "Quante giravolte – commentano –. Sarebbe interessante conoscere le opinioni degli esponenti di Italia Viva e Rifondazione Comunista, partner della maggioranza consiliare che governa il Comune di Arcola che a maggio 2023, unitamente ai consiglieri comunali del Pd votarono l’adozione del Piano urbanistico, sul quale le idee politiche non erano chiare allora, tanto meno lo sono oggi".

Mancano tre mesi e mezzo alla tornata elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Arcola i Dem arcolani hanno voluto integrare il piano già approvato dalla loro maggioranza consiliare, con una conferenza, in cui hanno prodotto undici pagine di osservazioni: "E’ bene ricordare, che nella seduta del 9 maggio 2023, quando il Puc venne adottato attraverso il voto del consiglio comunale, non con i nostri, noi attraverso i nostri interventi esprimemmo contrarietà su tutta una serie di aspetti dello strumento urbanistico".

Il centrodestra specifica quali furono questi punti: per esempio che la Pedemontana dovesse restare una pedonale e ciclabile quale punto di partenza per accedere alla rete sentieristica del Carpione. Inoltre per cercare di alleviare il considerevole traffico veicolare dal Muggiano a Romito Magra, proposero un percorso di viabilità veloce in galleria che partendo da pochi metri prima della galleria degli Scoglietti terminasse, in uscita nella zona di San Genesio nei pressi del distributore Tamoil. "Argomentammo poi la nostra contrarietà al canale scolmatore ai piedi della Pedemontana. A tale riguardo, in quella seduta di consiglio comunale, un consigliere in quota Dem nel corso del proprio intervento dichiarò di essere fortemente preoccupato per la stabilità delle soprastanti abitazioni delle frazioni di Cerri e di Trebiano. Oggi, questo consigliere e il suo partito si ravvedono e propongono il tunnel passante Pomara - San Genesio".

Ancora gli esponenti del Pd arcolano nel loro intervento sul Puc hanno affermato di essere favorevoli al raddoppio della portata del canale del Rio Maggio a Romito Magra e che l’effetto renderà non più necessario lo scolmatore: "Ne più e ne meno di quella che era stata l’opinione da noi sostenuta in commissione consiliare e in consiglio comunale – precisano i consiglieri di centrodestra – Circa poi la proposta Pd di tre case di Comunità, auspichiamo che queste ultime possano quanto prima essere assunte a patrimonio comunale e che la frazione di Romito da sempre lamenta enormi ed importanti necessità molte delle quali potrebbero trovare ospitalità in questo edificio. Concludendo, quella del Puc si può configurare quale punta di diamante di tutta una serie infinita di scivolate in danno principalmente degli arcolani, ma chissà magari ci saranno altre sorprese nel prosieguo di questi ultimi mesi di governo locale".

Cristina Guala