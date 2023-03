Il piano urbanistico ancora non c’è E’ scontro in consiglio comunale

"Il progetto dell’Olmo è sicuramente migliore rispetto a quello del passato, ma sono contraria alle varianti quindi non parteciperò alla votazione". Questo il breve intervento della capogruppo del Movimento 5 stelle Federica Giorgi che ha scatenato una serie di reazioni a catena – sia da parte dell’opposizione che della maggioranza – che hanno traslato altrove l’oggetto della discussione. A farla da padrone, durante il consiglio comunale di lunedì sera, è stato infatti il dibattito sul Puc. Si tratta del piano urbanistico comunale - affidato a inizio 2018 dalla giunta Cavarra al rinomato studio Boeri&Giuliani - che tuttavia, a oggi, è ancora in fase di definizione. Sono passati ormai tre anni da quando, nel 2020, l’amministrazione Ponzanelli ne aveva reso noti i macro obiettivi che dovevano basarsi su "una visione radicalmente diversa dal passato, proponendo una Sarzana capace di riscoprirsi e riproporre in chiave innovativa la bellezza del suo passato". Rigenerazione delle aree urbane con tecnologie innovative e con l’impiego di tecnologie edilizie innovative fortemente orientate alla sostenibilità, ma anche salvaguardia e potenziamento del sistema paesaggistico ambientale e agricolo in un quadro strategico unitario che possa essere il volano di una nuova sostenibilità per una città. Mettere in sicurezza il territorio dai...